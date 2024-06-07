Для Києва збільшили ліміти електроенергії

Прогнозоване споживання електроенергії для Києва на п'ятницю, 7 червня, — 1050−1100 МВт. Критична інфраструктура в ньому зараз займає близько 25%, для населення, бізнесу залишиться 50% від звичного споживання. Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

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«Для Києва сьогодні Укренерго виділило більше обсягів, тому сьогодні трошечки легше. На завтра тенденція збережеться», — додав він.

Коваленко зазначив, що з 24 червня починає працювати постанова про справедливий розподіл лімітів.

«Сподіваюся, стане якщо не легше, то хоча б більш зрозуміло, за яким принципом розраховують обмеження. Також розраховую на рішення про розподіл між регіонами», — резюмував він.