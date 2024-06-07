Офіційний курс: НБУ трохи послабив гривню

Національний банк України встановив на 7 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,1537 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

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Валютний ринок

НБУ на 7 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43,62 грн. Європейська валюта подорожчала на 2 копійки.

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