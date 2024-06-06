До закриття міжбанку курс долара подорожчав на 3 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро додало 6 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
6 червня 2024, 17:32
Курс валют на вечір 6 червня: долар та євро подорожчали на міжбанку
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Відкриття 6 червня
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Закриття 6 червня
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Зміни
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40,10/40,13
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40,13/40,15
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3/2
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43,64/43,66
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43,70/43,71
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6/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,10−40,70 грн. Євро купують за 43,58 грн, а продають за 44,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,60−40,69, євро — 44,20−44,38 грн.
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Джерело: Мінфін
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