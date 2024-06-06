Підрив Каховської ГЕС: шкода довкіллю попередньо становить 78 мільярдів гривень

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн. Про це повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції Дмитро Заруба, пише Укрінформ.

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«Розрахована шкода внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить близько 78 млрд грн. Ми чекаємо на деокупацію, щоб можна було розрахувати ці збитки повною мірою», — сказав Заруба.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, найбільшої шкоди зазнали території, розташовані на лівому березі Дніпра — 60%. Зараз значна частина їх перебуває в окупації.

«Тільки після комплексної оцінки ми будемо мати повну картину того, що відбулося, що ми втратили чи не втратили назавжди, і що ми будемо робити з Каховською ГЕС після війни», — сказав Краснолуцький.