Зростання доходів держбюджету зумовлене неекономічними чинниками — Рахункова палата

План доходів загального фонду держбюджету у січні-березні 2024 року перевиконано на 85,8 млрд грн (22,4%). Це стало можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів, однак вона поступово зменшується. Про це заявила Голова Рахункової палати Ольга Піщанська.

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Завдяки чому зростали доходи

Хоча доходи Держбюджету у І кварталі 2024 року, порівняно з відповідним періодом попереднього року, зросли на 116,2 млрд грн (22,1%) і становили 642,1 млрд грн, однак здебільшого це зростання зумовлене неекономічними чинниками.

Йдеться про такі чинники як зростання ставки податку на прибуток банків, авансові перерахування дивідендів на державну частку, збільшення власних надходжень бюджетних установ.

З економічних же чинників, які вплинули на збільшення доходів — зростання оподаткованого імпорту і прибутку прибуткових підприємств, девальвація гривні, зростання реального ВВП, зростання зарплат та інфляції.

У першому кварталі 2024 року від міжнародної спільноти отримано зовнішніх запозичень і грантів на загальну суму 402,3 млрд грн, що на 5,1 млрд грн менше, ніж планувалося.

При цьому внутрішні ресурси України вдвічі перевищили зовнішні і становили 811,7 млрд грн.

Зокрема, запозичення на внутрішньому ринку на 11% перевищили план, зокрема за рахунок придбання банками військових облігацій.