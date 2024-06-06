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6 червня 2024, 16:41

У травні на виплати ВПО спрямували 3,2 мільярда гривень

У травні на виплати ВПО було спрямовано 3,2 мільярда гривень. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, що становить 3 тисячі гривень особам з інвалідністю та дітям і 2 тисячі гривень усім іншим. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

У травні на виплати ВПО було спрямовано 3,2 мільярда гривень.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Таким чином, за травень державну допомогу на проживання отримали понад 1 мільйон внутрішньо переміщених осіб на суму 3,2 мільярда гривень.

Слід зауважити, що кількість ВПО, які отримають виплату, збільшиться, адже деякі заяви на продовження виплат перебувають в обробці.

Нагадаємо

Від початку 2024 року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 19,2 мільярда гривень.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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