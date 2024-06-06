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6 червня 2024, 14:53

Американський брокер почав масово закривати рахунки росіянам

Один із найпопулярніших серед росіян іноземних брокерів — американська компанія Interactive Brokers (IB) — почав закривати рахунки з невеликими залишками чи оборотами. Про це передає The Moscow Times.

Один із найпопулярніших серед росіян іноземних брокерів — американська компанія Interactive Brokers (IB) — почав закривати рахунки з невеликими залишками чи оборотами.
Фото:ibf.ua

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Що відомо

Брокер просить користувачів закрити або переказати свій рахунок «у ​​зв'язку з недавнім аналізом, невисокою вартістю активів та необхідністю виконання додаткових перевірок».

«Цей захід частково зумовлений вашою країною проживання та характеристиками рахунку», — сказано в повідомленні IB.

Брокер повідомляє користувачам, що торгівля на їхньому рахунку обмежена, можливо лише зменшити або закрити позиції, але не збільшити та не створити нові.

Незалежна фінансова радниця Наталія Смірнова припускає, що IB може просити закрити рахунок тих, хто використовує його як транзит, переганяючи туди гроші з одного рахунку та виводячи на інший, особливо не інвестуючи.

У зоні ризику, на її думку, також ті, хто постійно змінює рахунки, країни банків, а також свою адресу для введення та виведення коштів, і ті, в кого резидентство не збігається з адресами для введення та виведення коштів на рахунки.

Можливості росіян проводити фінансові операції поза межами країни поступово скорочуються. Багато хто користувався послугами IB, тому що після початку розв'язаною росією війни проти України він лише перестав брати рублі на поповнення рахунків і заборонив росіянам купівлю європейських паперів.

За словами Смірнової, поки працювати з російськими резидентами і навіть брати гроші в рублях від них можуть ще деякі брокери на Кіпрі, в країнах ЄАЕС, в ОАЕ, є і закордонні фонди, хто може прийняти гроші від росіян з країн ЄАЕС.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Krop06
Krop06
6 червня 2024, 15:27
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