У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 15 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро втратило 14 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.
Курс валют на 6 червня: долар в банках втратив 15 копійок, євро — 14 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках подешевшав у покупці на 2 копійки та на 3 копійки у продажу. Євро втратило у купівлі та у продажу по 1 копійці.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,10−40,70 грн. Євро купують за 43,56 грн, а продають за 44,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,50−40,62, євро — 44,15−44,34 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,10−40,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,64−43,66 грн/євро.
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