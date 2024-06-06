Курс валют на 6 червня: долар в банках втратив 15 копійок, євро — 14 копійок

673

673

673

673

="143″ data-gtm-vis-has-fired1698882="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882="143″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882="100″ itemprop="articleBody">

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав у покупці на 2 копійки та на 3 копійки у продажу. Євро втратило у купівлі та у продажу по 1 копійці.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,10−40,70 грн. Євро купують за 43,56 грн, а продають за 44,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,50−40,62, євро — 44,15−44,34 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,10−40,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,64−43,66 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.