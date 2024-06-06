Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 515 000 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 червня 2024, 8:11
Втрати ворога за 5 червня: 1 300 російських окупантів, 22 танки та 41 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 515 000 (+1300) осіб,
- танків — 7828 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 15076 (+40) од,
- артилерійських систем — 13433 (+48) од,
- РСЗВ — 1095 (+3) од,
- засоби ППО — 831 (+1) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41),
- крилаті ракети — 2270 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од,
- спеціальна техніка — 2230 (+7).
Джерело: Мінфін
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