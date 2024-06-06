Нацбанк анулював всі ліцензії страховій компанії «Екта»

Національний банк ухвалив рішення про застосування до страхової компанії «Екта» (ЄДРПОУ 42509958) заходу впливу у вигляді анулювання ліцензій. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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В чому причина

Національним банком у грудні 2023 року проведено позапланову інспекційну перевірку зазначеної страхової компанії.

За результатами інспектування встановлено та зафіксовано факт повторного порушення ліцензійних умов у частині недотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу протягом двох років з дня ухвалення Національним банком рішення про усунення порушень ліцензійних умов.

Рішення про застосування заходу впливу набрало чинності з 4 червня 2024 року.

Також ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в ТДВ «СК «Екта» та відсторонення органів управління страхової компанії від управління.

Після ухвалення цього рішення тимчасовий адміністратор має негайно братися до виконання своїх обов’язків відповідно до статей 57−60 Закону України «Про страхування».

Також Національний банк ухвалив рішення про заборону проведення ТДВ «СК «Екта» будь-яких видаткових операцій за рахунками, крім операцій, необхідних для забезпечення здійснення повноважень тимчасового адміністратора, та заборонено проведення будь-яких операцій з майном.