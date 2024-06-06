Акції власника Zara подорожчали на 5,5% після квартального звіту

Акції іспанського власника великих мереж магазинів одягу Inditex (бренди одягу Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius та Massimo Dutti) подорожчали на 5,5%, до 46,33 євро , після публікації звіту за лютий — квітень, випливає із торгових даних. Це найбільше зростання з березня, зазначає Bloomberg.

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Зростання прибутку

Чистий прибуток Inditex збільшився на 10,8% рік до року, до 1,3 млрд євро, випливає зі звітності компанії за три місяці. Продаж зріс на 7,1%, до 8,2 млрд євро. Inditex заявила, що покупці оцінили її весняно-літню колекцію.

Квартальні результати компанії приблизно відповідають очікуванням аналітиків, зазначає Reuters із посиланням на дані London Stock Exchange Group.

На початку другого кварталу, у період з 1 травня до 3 червня, продаж Inditex зріс на 12% рік до року, йдеться у звіті компанії.

Аналітик Jefferies Джеймс Гржинич назвав таке зростання «вражаючим початком» кварталу, зазначивши, що він очікує на «скромне підвищення» консенсус-прогнозу за фінансовими показниками компанії.

Зростання свідчить про деякий «стриманий попит після прохолодного та дощового початку весни в Південній Європі», вважають аналітики RBC Capital Markets Річард Чемберлен та Манджарі Дхар.

Inditex цього року планує вкласти 2,7 млрд євро у покращення магазинів та технології, а також розширення логістичних можливостей.