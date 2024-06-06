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6 червня 2024, 12:05

Біткоїн-фонди залучили $887 млн за один день

Приплив капіталу в американські спотові біржові біткоїн-фонди становив $887 млн за результатами торгової сесії 4 червня. Це найвищий показник з березня, а також друге за величиною добове надходження інвестицій в історії біткоїн-фондів.

Приплив капіталу в американські спотові біржові біткоін-фонди становив $887 млн за результатами торгової сесії 4 червня.
Фото:depositphotos

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Рекордний за обсягом приплив коштів до спотових біткоїн-ETF — понад $1 млрд — був зафіксований за результатами торгової сесії 12 березня.

Приплив коштів у біткоїн-ETF триває вже 16 днів поспіль. Загальна чиста вартість активів 11 американських ETF сягнула $61,4 млрд.

Лідером за обсягом коштів 4 червня став фонд FBTC від керуючої компанії Fidelity — $379 млн. За ним слідує фонд IBIT від BlackRock, до нього надійшло $274 млн.

У фонд GBTC під управлінням Grayscale прийшло $28 млн. В управлінні всіх американських спотових біткоїн-ETF зосередилися біткоїни на суму понад $61 млрд — 4,43% монет, що існують.

Нагадаємо

Після кількох тижнів стагнації, коли в деякі дні притоки припинялися, а частина биткоїн-фондів, включаючи IBIT від BlackRock, фіксувала відтік клієнтських коштів, активність інвесторів знову повернулася.

За останні чотири тижні біткоїн-ETF залучили $3,3 млрд, а чистий приплив коштів з початку року перевищив $15 млрд, за даними старшого аналітика з ETF у Bloomberg Еріка Балчунуса.

Сплеск активності спостерігається на тлі схвалення запуску спотових біржових фондів на базі Ethereum (ETH) у США та позитивних заяв кандидатів на пост президента США про біткоїн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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