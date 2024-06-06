Війна та вибори: Рей Даліо назвав головні ризики для ринків

Засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо заявив, що торговий конфлікт між США та Китаєм та американські вибори будуть головними глобальними ризиками для ринків, пише Bloomberg.

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Що говорить Даліо

Світ вступає в період підвищених ризиків на тлі величезного збільшення боргу, внутрішніх конфліктів, безпрецедентних для розвинених країн та зіткнень великих держав, розповів мільярдер.

До цього додаються стихійні лиха, відновлення після яких забере близько 8% річного світового валового внутрішнього продукту, пандемії та промислова революція, спричинена технологією штучного інтелекту.

Поточна невизначеність потребує ефективної диверсифікації інвестицій по країнах, валютах та класах активів, заявив інвестор. Важливість диверсифікації більша, ніж важливість прийняття правильних рішень, сказав він.

Озираючись на минуле, можна сказати, що економічна війна передує військовим конфліктам, каже Рей Даліо.

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На його думку, швидше за все, найближчим часом воєнного конфлікту між США та Китаєм не буде. Проте існує великий ризик економічних санкцій, які справді жахливі для світу, вважає інвестор-мільярдер.

Міжнародні інвестори стурбовані тим, що їхні уряди можуть потенційно покарати їх за інвестиції у Китай. Наприклад, американські інвестори, які вкладають гроші до Китаю, можуть зіткнутися з негативними наслідками дій влади своєї країни, оскільки антикитайської політики дотримуються напередодні виборів у США цього року і Республіканська, і Демократична партія.

Ці побоювання відбилися у падінні фондового ринку в Гонконгу та на біржах материкового Китаю на початку 2024 року, розповів Даліо. Наразі китайські активи мають дуже привабливу ціну. Незважаючи на проблеми, безумовно, існують ефективні способи інвестування в Китай і Bridgewater Associates успішно працює там останні п'ять років.

У квітні Рей Даліо заявив, що ключове питання полягає не в тому, чи варто інвестувати в Китай, а в тому, скільки потрібно інвестувати в нього. Жодна з проблем у Китаї не переважила його інвестиційної привабливості, вважає інвестор.

Інвестиції Даліо

Даліо має намір продовжувати інвестувати в США та Китай, які, за його словами, є єдиними великими гравцями в галузі нових революційних технологій. Однак він також звертає увагу на ринки країн Південно-Східної Азії, Індії та навіть Близького Сходу. У період війн нейтральні країни часто досягають більшого успіху, ніж переможець. Ключовим моментом є обсяг активів під час диверсифікації.

Рей Даліо воліє акції боргових інструментів, оскільки він стурбований тим, що останній клас активів не зможе забезпечити адекватну прибутковість інвесторам. Центральні банки мають значну частину цих боргових інструментів і зазнають збитків, розповів Даліо. Їм можливо доведеться монетизувати ці втрати, що є класичним інфляційним наслідком пізнього економічного циклу.

Крім того, за словами Даліо, у портфелі інвесторів має бути золото, оскільки воно є третьою за величиною резервною валютою після долара США та євро.