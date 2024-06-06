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6 червня 2024, 9:59

Tesla у 2024 році витратить $3-4 млрд на продукцію Nvidia

Американська Tesla цього року направить $3−4 млрд на покупку продукції чіпмейкера Nvidia Corp. Про це написав у соцмережі X глава виробника електромобілів Ілон Маск.

Американська Tesla цього року направить $3−4 млрд на покупку продукції чіпмейкера Nvidia Corp.
Фото:depositphotos

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Плани Tesla

Загалом Tesla планує витратити поточного року близько $10 млрд у вигляді витрат, пов'язаних із штучним інтелектом (ШІ), у тому числі на суперкомп'ютері Dojo та датчики електромобілів.

За словами Маска, на продукцію Nvidia припадає близько двох третин вартості формування «суперкластерів для навчання ШІ».

Трохи раніше CNBC з посиланням на електронне листування співробітників Nvidia повідомив, що Маск перенаправив значні обсяги поставок її флагманських ШІ-процесорів від Tesla до X, яку він купив у 2022 році.

Частина потужностей центрів обробки даних компанії X використовує для навчання своїх моделей ШІ-стартап мільярдера xAI, який розробив чат-бот Grok.

«Ілон вважає пріоритетнішим формування кластерів на основі графічних процесорів [Nvidia] H100 в X, а не Tesla і перенаправляє поставки 12 тис. H100, що спочатку призначалися Tesla, в X, — цитує телеканал лист від грудня минулого року. — Натомість початкові замовлення X на 12 тис. H100, заплановані на січень та червень, будуть перенаправлені до Tesla».

Таким чином, Tesla отримає чіпи на $500 млн, що істотно пізніше очікувалося, що може затримати створення суперкомп'ютерів, необхідних для розробки безпілотних автомобілів і людиноподібних роботів.

У ході квітневої конференції за результатами першого кварталу Маск заявляв, що до кінця року автовиробник збільшить кількість використовуваних H100 до 85 тис. з 35 тис.

Після повідомлення CNBC він написав у X наступне: «Tesla не було куди відправити чіпи Nvidia, щоб вони використовувалися, так що вони просто лежали б на складі». За його словами, у «південній прибудові» техаської гігафабрики Tesla найближчим часом буде 50 тис. H100 для підготовки технології автономного водіння.

Акції Tesla дешевшають на 0,3% на торгах у середу, Nvidia — дорожчають на 2,9%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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