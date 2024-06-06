Укренерго: 6 червня ліміти на споживання електроенергії будуть діяти протягом доби по всій Україні

«Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби.

Ситуація в енергосистемі

Глава правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що ситуація в енергосистемі України цього тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня. На це впливає відразу три фактори.

Перший фактор, за його словами, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.

Другий — наслідки російських обстрілів об'єктів енергетики 31 травня та 1 червня.

І третій — це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери.