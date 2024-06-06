6 червня відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
Укренерго: 6 червня ліміти на споживання електроенергії будуть діяти протягом доби по всій Україні
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Дефіцит в енергосистемі
Як повідомляється, 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби.
«Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів», — йдеться у повідомленні.
Ситуація в енергосистемі
Глава правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що ситуація в енергосистемі України цього тижня буде складнішою, ніж в останні дні травня. На це впливає відразу три фактори.
Перший фактор, за його словами, це виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій.
Другий — наслідки російських обстрілів об'єктів енергетики 31 травня та 1 червня.
І третій — це прогнозоване зростання споживання через спеку, оскільки українці почнуть вмикати кондиціонери.
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