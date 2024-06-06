Нацбанк анулював КС «Світовид» всі ліцензії та призначив тимчасову адміністрацію

Причина ухвалення рішення

Зазначене рішення Нацбанк ухвалив, керуючись пунктом 11 частини другої статті 46, пунктом 6 частини першої статті 58, частиною четвертою статті 59, підпунктом 4 пункту 10 розділу ХІ закону «Про кредитні спілки» та зважаючи на встановлений факт невиконання «Світовид» попереднього рішення Національного банку.

Так, 13 листопада 2023 року Національний банк тимчасово зупинив КС «Світовид» ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Станом на 1 липня 2023 року кредитна спілка не дотримувалась обов’язкових фінансових нормативів та вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами, зокрема нормативу достатності капіталу (К2). Порушення усунені не були.

Також Національний банк 4 червня 2024 року ухвалив рішення про призначення тимчасової адміністрації в КС «Світовид» та відсторонення органів управління КС «Світовид» від управління спілкою.

Після ухвалення такого рішення тимчасовий адміністратор повинен негайно розпочати виконувати свої обов’язки відповідно до статей 51−54 Закону України «Про кредитні спілки».