До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро впало на 12 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу.
5 червня 2024, 17:37
Курс валют на вечір 5 червня: долар та євро продовжують падати на міжбанку
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Відкриття 5 червня
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Закриття 5 травня
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Зміни
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40,24/40,28
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40,10/40,13
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14/15
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43,77/43,80
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43,65/43,67
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12/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,25−40,80 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,47 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,52−40,65, євро — 44,16−44,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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