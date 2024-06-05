Італія оштрафувала материнську компанію Facebook на 3,5 мільйона євро

Антимонопольний комітет Італії оштрафував компанію Meta Platforms Inc. на 3,5 мільйона євро за нечесну комерційну практику щодо створення та керування обліковими записами соціальних мереж Facebook та Instagram. Про це пише ЕП з посиланням на ANSA.

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Що відомо

У комітеті зазначили, що у процесі реєстрації в Instagram користувачі «не отримують чіткої інформації про збір і використання їхніх даних у комерційних цілях».

Крім того, коли деякі облікові записи у Facebook і Instagram були призупинені, користувачам не було надано корисної інформації щодо оскарження цього рішення.

У Meta вже заявили, що не погоджуються з рішенням італійського регулятора.