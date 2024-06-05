McDonald's програв «битву» за товарний знак Big Mac

McDonald's втратила товарний знак Big Mac для продуктів із птиці на користь ірландського конкурента — мережі фастфуду Supermac's. Таке рішення у середу, 5 червня, ухвалив Генеральний суд Європейського союзу, передає LIGA.net.

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«McDonald's не довів справжнього використання протягом безперервного п'ятирічного періоду в Європейському Союзі щодо певних товарів та послуг», — йдеться у рішенні суду.

В основі рішення європейського суду лежить спроба Supermac's у 2017 році заборонити використання McDonald's назви Big Mac, яку американська компанія зареєструвала у 1996 році для продуктів з м'яса та птиці, а також послуг, що надаються у ресторанах.

Відомство інтелектуальної власності Європейського союзу (EUIPO) відхилило заяву Supermac's та підтвердило використання McDonald's цього терміну для сендвічів з м'ясом та куркою, що спонукало ірландську компанію оскаржити це рішення.

Supermac's, що відкрила свої перші ресторани в Голуеї в 1978 році, продає гамбургери з яловичиною та куркою, а також смажені курячі нагетси та сендвічі.

Генеральний суд відхилив докази McDonald's і частково анулював та змінив рішення EUIPO.

Рішення може бути оскаржене у Суді Європейського Союзу, найвищому судовому органі Європи.