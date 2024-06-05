Укрпошта оновила правила оплати посилок. Деталі

Укрпошта запустила послугу з оплати тари одержувачем — скористатися нею клієнти можуть вже з 5 червня. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський

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Що це значить

Тепер відправники можуть не купувати окремо коробки чи пакунки для, наприклад, посилок, — за них заплатить отримувач посилки. Послуга доступна у всіх відділеннях.

«Знаєте, про яку саме послугу вже тривалий час питали клієнти та працівники Укрпошти (крім, звісно, доставки на наступний день)? Це оплата тари для відправки отримувачем. Щоб не треба було окремо купляти коробки чи пакунки. Тож відсьогодні така послуга стає доступною у всіх відділеннях Укрпошти. Відправляйте з нами та обирайте хто, де, коли і за що платить», — йдеться у повідомленні.