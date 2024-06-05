Міністр фінансів Швейцарії розповіла про ризики ліквідації таких банків як Credit Suisse

Міністр фінансів Швейцарії Карін Келлер-Суттер заявила, що міжнародна фінансові організації має враховувати правові ризики, пов'язані з ліквідацією глобальних банків. Про це повідомляє Reuters.

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«Я б хотіла привернути увагу до того, що іноді ліквідація банку може бути неможлива через міжнародні правові ризики. У випадку з Credit Suisse це явно був ризик», — сказала міністр.

Келлер-Суттер на інтерв'ю в середу запевнила, що вона підтримує контакти з Радою з фінансової стабільності, яка стежить за світовою фінансовою системою, та іншими міністрами фінансів щодо питання стандартизації правил роботи з банками, які вважаються занадто великими, щоб збанкрутувати.

«Є великі сумніви в тому, що рекапіталізація через обов'язкову участь кредиторів спрацює. Я дивлюся насамперед на Сполучені Штати. Великі банки мають там значні капіталовкладення. Тому американські наглядові органи повинні будуть погодитися на ліквідацію», — додала Келлер-Саттер.

За її словами, саме тому швейцарський уряд хоче, щоб банки, які формують кістяк банківської системи, підтримували свої закордонні філії капіталом до 100 %. Адже акціонерний капітал іноземної дочірньої компанії має бути настільки великий, щоб її можна було продати або ліквідувати в умовах кризи без шкоди для швейцарської материнської компанії. Саме в цьому полягала проблема Credit Suisse.

Ліквідація Credit Suisse вразила фінансові ринки та призвела до поглинання його давнім конкурентом UBS.