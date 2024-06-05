Курс валют на 5 червня: долар та євро суттєво подешевшали

У середу на готівковому ринку курс долара втратив 15 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу. Євро втратило 20 копійок у купівлі та 15 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав у покупці на 17 копійок та на 14 копійок у продажу. Євро втратило у купівлі 15 копійок та 6 копійок у продажу.

Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,30−40,88 грн. Євро купують за 43,80 грн, а продають за 44,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,50−40,71, євро — 44,15−44,45 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,24−40,28 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,77−43,80 грн/євро.

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