Більшість угорців хочуть перейти на євро — опитування

Дві третини угорців підтримують перехід на євро . З 2019 року частка населення, яке це підтримує, зросла майже вдвічі. Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає «Європейська правда».

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Якщо п'ять років тому 38% опитаних заявили, що спільну європейську валюту слід запровадити в Угорщині, то цього року вже 68% підтримують цю пропозицію.Частка противників євро зменшилася з 49% до 25%.

Підтримка введення євро в угорському суспільстві є рівномірною — навіть з огляду на різні демографічні показники, неможливо знайти групу, в якій противники становлять більшість, максимум їхня частка дещо змінюється.

Наприклад, частка прихильників у всіх трьох досліджуваних вікових групах становить 68−70%, а в залежності від населених пунктів вона коливається від 64% (муніципалітет) до 75% (повітовий центр).

Як відомо, дискусії щодо впровадження євро останнім часом ведуться у Чехії. Загалом сім країн ЄС ще не перейшли на спільну валюту.