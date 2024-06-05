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5 червня 2024, 13:39

Більшість угорців хочуть перейти на євро — опитування

Дві третини угорців підтримують перехід на євро. З 2019 року частка населення, яке це підтримує, зросла майже вдвічі. Про це свідчать дані соціологічного опитування, передає «Європейська правда».

Дві третини угорців підтримують перехід на євро.

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Якщо п'ять років тому 38% опитаних заявили, що спільну європейську валюту слід запровадити в Угорщині, то цього року вже 68% підтримують цю пропозицію.Частка противників євро зменшилася з 49% до 25%.

Підтримка введення євро в угорському суспільстві є рівномірною — навіть з огляду на різні демографічні показники, неможливо знайти групу, в якій противники становлять більшість, максимум їхня частка дещо змінюється.

Наприклад, частка прихильників у всіх трьох досліджуваних вікових групах становить 68−70%, а в залежності від населених пунктів вона коливається від 64% (муніципалітет) до 75% (повітовий центр).

Як відомо, дискусії щодо впровадження євро останнім часом ведуться у Чехії. Загалом сім країн ЄС ще не перейшли на спільну валюту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
+9
Markell
Markell
5 червня 2024, 13:48
#
Якщо «Вітьок» буде і далі викидати такі перли як зараз, то ситуація для угорців буде не дуже радісна.
+
+15
mphet26
mphet26
5 червня 2024, 13:52
#
Витьок доит двух коров и всё у них будет радостно, скоро АЭС построят так ещё и условия будут ставить евросовку
+
+9
parseval
parseval
5 червня 2024, 14:48
#
Без європейських дотацій і інтеграції в євр. структури і механізми соснуть вони за обидві щоки, якщо той Вітьок буде і далі качати ПОПУ-ЛІЗМ. Нічого не вчить історія Вітьків.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
5 червня 2024, 13:57
#
Орбан реально думает о своем народе и об интересах своего народа. А не о сиюминутном пиаре как наши зели, порохи, яныки и так далее
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