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5 червня 2024, 12:54

Ціни на нафту біля чотиримісячних мінімумів через збільшення пропозиції

Ціни на нафту коливалися біля чотиримісячних мінімумів, оскільки ринок обдумав рішення ОПЕК+ про збільшення постачання пізніше цього року. Крім того, на ціни повпливало збільшення запасів нафти й палива в США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту коливалися біля чотиримісячних мінімумів, оскільки ринок обдумав рішення ОПЕК+ про збільшення постачання пізніше цього року.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 4 центи до $77,56 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate не змінилися і становили $73,25 за барель.

Обидва контракти подешевшали майже на долар у вівторок до найнижчих рівнів розрахунків з початку лютого, а в понеділок знизились приблизно на 3 долари за барель.

Це падіння виникнуло за новинами від Організації країн-експортерів нафти та її союзників про плани збільшити пропозицію з жовтня, незважаючи на нещодавні ознаки ослаблення зростання попиту.

«Brent залишається під тиском, оскільки частина ринку продовжує розглядати запропонований ОПЕК графік добровільного скорочення видобутку як обов'язкове зобов'язання збільшити видобуток на 500 000 барелів на добу в 4 кварталі 2024 року незалежно від фундаментального прогнозу нафти або настроїв до кінця літа», — зазначає Хеліма Крофт, керівник відділу досліджень сировинних ринків РБК Капітал, в аналітичній записці.

Однак міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман заявив, що ОПЕК+ призупинить скорочення або скасує його, якщо попит буде недостатньо високим, щоб поглинути барелі.

«Намір завжди полягав у тому, щоб повільно повернути барелі назад, а не відправити ринок у штопор через різке зростання пропозиції», — зазначив Крофт.

У США минулого тижня зросли запаси сирої нафти, бензину та дистилятів, згідно з даними Американського інституту нафти.

Джерело: Мінфін
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