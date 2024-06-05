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5 червня 2024, 12:33

росії обмежили доступ до Всесвітньої продовольчої програми ООН

Російським компаніям обмежили доступ до тендерів на постачання продовольства для Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка допомагає постачати їжу у бідні країни. Про це пише

Російським компаніям обмежили доступ до тендерів на постачання продовольства для Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка допомагає постачати їжу у бідні країни.
Фото:depositphotos

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Що відомо про програму

Йдеться про програму, в рамках якої продовольство закуповується ВПП ООН і передається бідним країнам у якості гуманітарної допомоги, росія була її постачальником протягом останніх 20 років.

За даними співрозмовника агентства на російському ринку, зниженням кількості замовлень від акредитованих у ВПП ООН російських експортерів вже відчули виробники борошна у рф.

При цьому ООН відмовляється купувати саме російську продукцію, стверджують джерела агентства.

«В останні місяці стало нормою, що товар російського походження — а ми в тендерній заявці зобов'язані це вказувати — в принципі не допускається», — розповів Дмитро Сухов, керівник департаменту гуманітарного супроводу компанії Abakan Air, яка є найбільшим російським постачальником ВПП ООН.

Запрошення на деякі тендери російським постачальникам взагалі перестали приходити, хоча постачальникам з інших країн вони приходять, стверджує Сухов.

Нагадаємо

В останні роки російське продовольство — борошно, соняшникова олія, горох — займало до 20% від усіх зовнішніх постачань Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Висока частка росії була обумовлена тим, що російська продукція коштувала на 10−15% дешевше, ніж у альтернативних постачальників.

Основними одержувачами російського продовольства по лінії ВПП ООН історично були найбільш гуманітарно вразливі країни, такі як Сирія, Судан, Афганістан, Палестина та країни Центральної Азії.

Джерело: Мінфін
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