58 компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України — Опендатабот

58 компаній, що належали підсанкційним особам, перейшли у власність України від початку повномасштабного вторгнення. З них лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України. Про це йдеться у даних Опендатабот.

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Що відомо

Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

На запит Опендатабота заступник Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці. У таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, аби рішення не були оскаржені в міжнародних судах.

Складним є й сам процес доведення зв'язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.



«Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін'юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 — з урахування доказів, що подали всі учасники процесу.

Від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по 1 справі поки не набрало законної сили. Ще 7 подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді. Ще 7 справ за позовами Мін'юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС. Загалом можна сказати, що 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється", — коментує Інна Богатих.

Нагадаємо

Станом на день повномасштабного вторгнення Опендатабот виявив 18940 компаній із власниками з рф в українських реєстрах.

Наразі всі стягнуті судом активи знаходяться у власності Фонду державного майна України (ФДМУ), проте надалі можуть бути приватизовані або продані на відкритих публічних аукціонах в системі Prozorro.Продажі.

Кошти від їх реалізації мають піти до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.