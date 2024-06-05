Міністерство фінансів залучило понад 11 мільярдів гривень від продажу облігацій

Міністерство фінансів 4 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 11,566 млрд грн в еквіваленті. Про це йдеться у повідомленні Міністерства.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Продаж ОВДП

Від продажу 1-річних ОВДП під 14,74% Міністерство фінансів залучило 3,014 млрд грн. Мінфін задовольнив 21 з 24 заявок під дохідність 14,45−14,89%, відхиливши заявки під 14,9%.

Читайте: Інвестиції в ОВДП: як зібрати ідеальний портфель

Продаж 1,8-річних ОВДП приніс Мінфіну 4,222 млрд грн під 15,66%. Мінфін задовольнив 19 з 24 заявок під дохідність 15,5−15,69%, відхиливши заявки під 15,8%.

Ще більше коштів — 4,33 млрд грн — Мінфін отримав від найдовших 3,2-річних ОВДП, які реалізував під 16,02% річних. Мінфін задовольнив 32 з 48 заявок під дохідність 15,99−16,29%, відхиливши заявки під 16,6%.