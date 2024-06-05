Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1280 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 513 700 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
5 червня 2024, 8:15
Втрати ворога за 4 червня: 1 280 російських окупантів, 12 танків та 39 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 513700 (+1280) осіб,
- танків — 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 15036 (+16) од,
- артилерійських систем — 13385 (+40) од,
- РСЗВ — 1092 (+0) од,
- засоби ППО — 830 (+3) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10805 (+39),
- крилаті ракети — 2270 (+2),
- кораблі - 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18297 (+69) од,
- спеціальна техніка — 2223 (+12)
Джерело: Мінфін
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