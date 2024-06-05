Bloomberg: Волатильність мексиканського песо практично зрівнялася з рублем

Мексиканське песо у вівторок, 4 червня, продовжило падіння, яке почалося напередодні на тлі підсумків президентських виборів у Мексиці, пише Bloomberg.

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Падіння песо

У вівторок він втратив 1,7%, а у понеділок — 4% з початку року, опустившись до найнижчої позначки з листопада 2023 року — 17,5 песо за $1.

«Мексиканський песо знову став гіршою валютою у світі <…> Тепер він має найвищу волатильність серед 16 основних валют і другу за величиною серед усіх 31 основних валют, що відстежуються Bloomberg, поступаючись тільки російському рублю», — йдеться в матеріалі агентства.

Ще кілька тижнів тому мексиканська валюта була однією з небагатьох на ринках, що розвиваються, які зміцнилися проти сильного долара цього року, зазначило Reuters.

Нагадаємо

Минулої неділі в Мексиці відбулися президентські вибори, в яких переконливу перемогу здобула Клаудія Шейнбаум, кандидат партії «Рух національного відродження» («Морена»).

У понеділок основний фондовий індекс Мексики завершив сесію зниженням на 6,1%, а індекс MSCI, який оцінюється в доларах, впав на 8,8%.