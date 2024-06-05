Офіційний курс: НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок

Національний банк України встановив на 5 червня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 40,2938 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 18 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 5 червня встановив офіційний курс євро на рівні 43, 76 грн. Європейська валюта подешевшала на 13 копійок.

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