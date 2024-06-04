Курс валют на вечір 4 червня: долар та єво на міжбанку різко пішли вниз

До закриття міжбанку курс долара впав на 34 копійки у купівлі та на 32 копійки у продажу. Євро впало на 49 копійок у купівлі та на 47 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валюта Відкриття 4 червня Закриття 4 червня Зміни долар 40,58/40,60 40,24/40,28 34/32 євро 44,22/44,23 43,73/43,76 49/47

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,45−41,00 грн. Євро купують за 44,00 грн, а продають за 44,65 грн.

В обмінниках долар торгується за 40,67−40,85, євро — 44,30−44,51 грн.

Коментар «Мінфіну»

Різке падіння долара на міжбанку пов'язане з інтервенціями Нацбанку, а на просідання євро вплинули перерахунок падіння пари долар/гривня в Україні у поєднанні зі зниженням євро щодо долара на зовнішніх ринках до $1,0868.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.