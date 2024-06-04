Центральний банк Катару завершив створення інфраструктури для власної цифрової валюти (CBDC) та відкрив перший етап тестування цифрового катарського ріалу.
ЦБ Катару розпочав першу фазу тестування цифрового ріалу
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Що відомо
На Катарському економічному форумі керуючий
У пілотному проєкті буде задіяно технологію розподіленого реєстру (DLT) та штучний інтелект (ІІ).
Після всебічного дослідження центробанк розроблятиме окремі додатки CBDC для проведення міжбанківських платежів в експериментальному середовищі.
Основне завдання CBDC — це розширення доступу вітчизняних банків до ринків капіталу, покращення внутрішніх платежів та розрахунків, а також підвищення ефективності операцій із цінними паперами.
Початкова фаза тестування CBDC триватиме до жовтня.
«Центральний банк Катару прагне не відставати від цифрових перетворень, що відбуваються у фінансовому та банківському секторі як на регіональному, так і міжнародному рівні. Цей пілотний проєкт може підвищити ліквідність за рахунок розширеного доступу до фінансового ринку», — заявив керуючий ЦБ.
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