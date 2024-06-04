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4 червня 2024, 17:11

ЦБ Катару розпочав першу фазу тестування цифрового ріалу

Центральний банк Катару завершив створення інфраструктури для власної цифрової валюти (CBDC) та відкрив перший етап тестування цифрового катарського ріалу.

Центральний банк Катару завершив створення інфраструктури для власної цифрової валюти (CBDC) та відкрив перший етап тестування цифрового катарського ріалу.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоНа Катарському економічному форумі керуючий Ц Б Катару Шейх Бандар бін Мохамед бін Сауд аль-Тані розповів, що експерименти з цифровим ріалом будуть спрямовані на проведення платежів між великими місцевими та міжнародними банками.
Фото:depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

На Катарському економічному форумі керуючий Ц Б Катару Шейх Бандар бін Мохамед бін Сауд аль-Тані розповів, що експерименти з цифровим ріалом будуть спрямовані на проведення платежів між великими місцевими та міжнародними банками.

У пілотному проєкті буде задіяно технологію розподіленого реєстру (DLT) та штучний інтелект (ІІ).

Після всебічного дослідження центробанк розроблятиме окремі додатки CBDC для проведення міжбанківських платежів в експериментальному середовищі.

Основне завдання CBDC — це розширення доступу вітчизняних банків до ринків капіталу, покращення внутрішніх платежів та розрахунків, а також підвищення ефективності операцій із цінними паперами.

Початкова фаза тестування CBDC триватиме до жовтня.

«Центральний банк Катару прагне не відставати від цифрових перетворень, що відбуваються у фінансовому та банківському секторі як на регіональному, так і міжнародному рівні. Цей пілотний проєкт може підвищити ліквідність за рахунок розширеного доступу до фінансового ринку», — заявив керуючий ЦБ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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