ЦБ Катару розпочав першу фазу тестування цифрового ріалу

Центральний банк Катару завершив створення інфраструктури для власної цифрової валюти (CBDC) та відкрив перший етап тестування цифрового катарського ріалу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

На Катарському економічному форумі керуючий Ц Б Катару Шейх Бандар бін Мохамед бін Сауд аль-Тані розповів, що експерименти з цифровим ріалом будуть спрямовані на проведення платежів між великими місцевими та міжнародними банками.

У пілотному проєкті буде задіяно технологію розподіленого реєстру (DLT) та штучний інтелект (ІІ).

Після всебічного дослідження центробанк розроблятиме окремі додатки CBDC для проведення міжбанківських платежів в експериментальному середовищі.

Основне завдання CBDC — це розширення доступу вітчизняних банків до ринків капіталу, покращення внутрішніх платежів та розрахунків, а також підвищення ефективності операцій із цінними паперами.

Початкова фаза тестування CBDC триватиме до жовтня.

«Центральний банк Катару прагне не відставати від цифрових перетворень, що відбуваються у фінансовому та банківському секторі як на регіональному, так і міжнародному рівні. Цей пілотний проєкт може підвищити ліквідність за рахунок розширеного доступу до фінансового ринку», — заявив керуючий ЦБ.