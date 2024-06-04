ChatGPT наразі не працює для частини користувачів, багато з яких не можуть користуватися мобільним додатком на Android або іншими сервісами. Про це пише dev.ua.
4 червня 2024, 14:45
У роботі ChatGPT стався масштабний збій
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За даними сайту Down Detector, користувачі з усього світу почали масово жалітися на проблеми з доступом до сайту OpenAI близько о 10 ранку за київським часом.
Вже авторизовані користувачі під час спроби шукати й ставити запити отримують повідомлення «Внутрішня помилка сервера». Преміум передплатники також відчувають проблеми з підключенням.
Проблеми з доступом не у всіх користувачів. Деякі все ще можуть використовувати сервіс у звичайному режимі. Однак вони зазначають, що деякі запити генеруються повільно, а у відповідях трапляються галюцинації (коли ШІ починає вигадувати факти).
Джерело: Мінфін
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