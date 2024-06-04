S&P знизило рейтинги Латвії, Литви та Естонії через сусідство з рф

S&P Global Ratings одночасно знизило рейтинг Естонії, Латвії та Литви. Агентство пояснило своє рішення впливом війни в Україні та геополітичними ризиками, пов'язаними із сусідством з росією, повідомило ERR.

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Рейтинги Литви та Латвії знижено з рівня «A+» до «A», Естонії — з «AA-» до «A+». Прогноз за всіма рейтингами — «стабільний».

«Зниження рейтингу відображає нашу позицію, що вплив війни та регіональні геополітичні ризики в широкому плані вплинуть на економічне зростання Балтійського регіону, а також фінанси та конкурентоспроможність країн у середньотривалій перспективі», — йдеться у повідомленні агентства.

Аналітики також зазначають, що причиною зниження рейтингу Естонії значно більшою мірою могли бути державний борг, що збільшився, бюджетний дефіцит і слабкий стан економіки країни. Водночас рейтинг Естонії, як і раніше, підтримують сильні інститути та сильна економічна та бюджетна політика, як і членство в ЄС та НАТО.

Економічні та фіскальні показники Латвії досі були загалом стійкими до непрямого впливу війни в Україні, але перехід до швидшого зростання економіки та скорочення дефіциту держбюджету можуть сповільнитися через збільшення видатків на пріоритетні сфери — безпеку та оборону.