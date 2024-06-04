Технічний збій на Нью-Йоркській біржі обвалив акції Berkshire Hathaway на 99%

Нью-Йоркська біржа (NYSE) виправила технічну помилку, яка призвела до падіння акцій низки компаній на 99% і викликала зупинку торгів, 3 червня. Серед них — конгломерат Berkshire Hathaway Воррена Баффета і NuScale Power Corp, пише Bloomberg .

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Причина збою на біржі

Проблеми на біржі почалися незадовго до 9:45 ранку в Нью-Йорку, коли Consolidated Tape Association, чиї системи експлуатуються дочірньою компанією NYSE, оновлювала програмне забезпечення. Помилку вдалося усунути приблизно через 45 хвилин, коли CTA повернулася до резервного центру обробки даних, на якому встановлено іншу версію програмного забезпечення.

Збій не зачепив акції Nasdaq і загалом не вплинув на фондовий ринок США.

Bloomberg вказує, що ця ситуація нагадує події січня 2023 року, коли працівник резервного центру обробки даних Нью-Йоркської фондової біржі в Чикаго залишив систему резервного копіювання працювати з помилкою, що призвела до різких коливань цін на сотні акцій під час відкриття ринку.

Скасування угод

Через збій акції компаній можна було купити з дисконтом 99%, але біржа вже пообіцяла скасувати ці угоди.