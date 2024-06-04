Курс валют на 4 червня: долар в банках втратив п'ять копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках подешевшав у покупці на 3 копійки та на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 8 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,45−41,05 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,90−41,00, євро — 44,50−44,73 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,58−40,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,22−44,23 грн/євро.

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