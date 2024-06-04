Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1290 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 512 420 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 червня 2024, 8:11
Втрати ворога за 3 червня: 1 290 російських окупантів, 15 танків та 27 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 512420 (+1290) осіб,
- танків — 7794 (+15) од,
- бойових броньованих машин — 15020 (+18) од,
- артилерійських систем — 13345 (+65) од,
- РСЗВ — 1092 (+2) од,
- засоби ППО — 827 (+3) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10766 (+27),
- крилаті ракети — 2268 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18228 (+69) од,
- спеціальна техніка — 2211 (+12)
Джерело: Мінфін
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