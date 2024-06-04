Спецрахунок НБУ на оборону: За минулий місяць надійшло понад 656 млн грн

Залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить понад 1,2 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Надходження коштів

Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 36,7 млрд грн в еквіваленті.

Хто перераховує

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 16,1 млрд грн в еквіваленті.

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 35,7 млрд грн, у травні 2024 року — понад 170 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України — понад 1 443 млн грн;

на потреби Національної поліції України — всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України — понад 22 929 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби України — понад 1 000 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — понад 7 126 млн грн;

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України — 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту — понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України — понад 548,2 млн грн;

на потреби військових частин — понад 552,9 млн грн.

Перерахувати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.