НБУ оштрафував Ощадбанк на 170 тисяч. Банк порушив вимоги на платіжному ринку

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Що порушив Ощад

«Національний банк України за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг виявив факт порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, з боку Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», — зазначається у повідомленні.

Йдеться про порушення банком вимог законодавства на платіжному ринку щодо застосування посиленої автентифікації користувача під час здійснення електронної взаємодії, а також обов'язку емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту, лише держателю платіжного інструменту.