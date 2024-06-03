До закриття міжбанку курс долара впав на 12 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу. Євро впало на 16 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.
3 червня 2024, 17:26
Курс валют на вечір 3 червня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 3 червня
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Закриття 3 червня
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Зміни
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40,55/40,59
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40,43/40,45
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12/14
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44,03/44,06
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43,87/43,88
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16/18
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−41,10 грн. Євро купують за 43,95 грн, а продають за 44,70 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,93−41,05, євро — 44,50−44,65 грн.
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Джерело: Мінфін
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