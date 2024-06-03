Ціни на газ в Європі підскочили до найвищого рівня з початку року

Європейська ціна на газ підскочила до найвищого рівня в цьому році після перебоїв на газопереробному заводі в Норвегії. Про це повідомляє газета Financial Times.

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Що відбувається з цінами

На Міжконтинентальній біржі ціна європейського бенчмарку TTF перевищила 38 євро за мегават-годину, що є найвищим показником з початку грудня, зростання становить понад 13 відсотків.

Що із поставками

Норвегія зараз є найбільшим постачальником природного газу до Європи, і минулого року на неї припадало 30 відсотків поставок блоку, після того, як більшість трубопровідних поставок з росії було припинено після повномасштабного вторгнення москви в Україну.

Незаплановані відключення в Норвегії все частіше викликають гостру реакцію на ринку.

Стрибок цін відбувся попри те, що Європа має достатній рівень газу в сховищах.

Станом на суботу сховища в ЄС були заповнені більш ніж на 70 відсотків, що є другим найвищим показником для цієї пори року.