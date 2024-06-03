Керуючій філії одного з держбанків та його спільники зняли з рахунків клієнтів $169 тисяч

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури керуючому філії одного з державних банків та двом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

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Деталі схеми

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови.

Він моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.



У травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам — чоловіку та жінці.





Спільники виготовили підроблений паспорт на ім'я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства.

Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.



Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис доларів США в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок.



Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.



Як повідомили у пресслужбі, під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі «INFINITI FX35», «BMW I3» та «LEXUS LX 470».



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.



Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки.