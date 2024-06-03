Китай вимагає від росії продавати газ з великою знижкою — FT

Президент росії владімір путін не зміг домовитися з головою Китаю Сі Цзіньпіном про будівництво газопроводу «Сила Сибіру-2» під час свого нещодавнього візиту до Пекіна. Це сталося головним чином через вимогу Китаю стосовно ціни майбутніх поставок газу. Так, Китай захотів купувати газ у росії за внутрішніми російськими цінами, що «сильно субсидуються», що рф вважала «необґрунтованим». Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, передає The Moscow Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Також Китай дав зрозуміти, що має намір купувати лише невелику частину з 50 млрд кубометрів на рік, які росія хоче постачати «Силою Сибіру-2».

Через те, що переговори щодо газопроводу зайшли в глухий кут, у ще неопублікованому звіті одного великого російського банку, з яким ознайомилося видання, газопровід було виключено з базового прогнозу для «Газпрому». Це призвело до зниження очікуваного прибутку експортної монополії майже на 15% у 2029 році, коли, згідно з розрахунками банку, газопровід мав бути запущений.