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3 червня 2024, 14:52

Toyota та Mazda призупинили постачання авто. Причина — порушення в заявках на сертифікацію

Toyota Motor і Mazda Motor тимчасово призупинили постачання або продажі деяких автомобілів після того, як Міністерство транспорту Японії виявило порушення в заявках на сертифікацію їхніх моделей, пише Reuters.

Toyota Motor і Mazda Motor тимчасово призупинили постачання або продажі деяких автомобілів після того, як Міністерство транспорту Японії виявило порушення в заявках на сертифікацію їхніх моделей, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відомоЗа даними розслідування, Toyota Motor, Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries та Suzuki сфальшували результати під час тестування характеристик своїх автомобілів.
Фото:auto.ria.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

За даними розслідування, Toyota Motor, Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries та Suzuki сфальшували результати під час тестування характеристик своїх автомобілів.

Компанія Toyota, найбільший у світі автовиробник за обсягом, заявила, що тимчасово призупинила постачання та продажі трьох моделей автомобілів, виготовлених у Японії.

Mazda призупинила поставки свого спортивного автомобіля Roadster RF і хетчбека Mazda2 з четверга минулого тижня після того, як виявилося, що працівники змінили результати тестування програмного забезпечення для керування двигуном, йдеться в заяві.

Yamaha повідомила, що призупинила постачання спортивного мотоцикла.

Акції Toyota закрилися падінням на 1,8%, не досягнувши зростання широкого індексу Topix на 0,9%. Акції Mazda впали на 3,3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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