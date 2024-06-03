Toyota та Mazda призупинили постачання авто. Причина — порушення в заявках на сертифікацію

Toyota Motor і Mazda Motor тимчасово призупинили постачання або продажі деяких автомобілів після того, як Міністерство транспорту Японії виявило порушення в заявках на сертифікацію їхніх моделей, пише Reuters.

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Що відомо

За даними розслідування, Toyota Motor, Mazda, Yamaha Engine, Honda Giken Industries та Suzuki сфальшували результати під час тестування характеристик своїх автомобілів.

Компанія Toyota, найбільший у світі автовиробник за обсягом, заявила, що тимчасово призупинила постачання та продажі трьох моделей автомобілів, виготовлених у Японії.

Mazda призупинила поставки свого спортивного автомобіля Roadster RF і хетчбека Mazda2 з четверга минулого тижня після того, як виявилося, що працівники змінили результати тестування програмного забезпечення для керування двигуном, йдеться в заяві.

Yamaha повідомила, що призупинила постачання спортивного мотоцикла.

Акції Toyota закрилися падінням на 1,8%, не досягнувши зростання широкого індексу Topix на 0,9%. Акції Mazda впали на 3,3%.