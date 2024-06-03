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3 червня 2024, 14:34

АРМА пропонує допустити іноземних інвесторів до управління арештованим майном

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціювало зміни до законодавства, які врегулюють питання участі у конкурсах на обрання управителя арештованого майна іноземних компаній. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціювало зміни до законодавства, які врегулюють питання участі у конкурсах на обрання управителя арештованого майна іноземних компаній.
Фото:arma.gov.ua

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Що відомо

«Ми ініціюємо зміни до законодавства, аби дати можливість іноземним компаніям подавати заявки на участь в наших прозорих конкурсах на обрання управителя арештованим майном», — повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона підкреслила, що відомство зацікавлене в залученні ефективних управлінців для збереження арештованих активів та їх ефективної роботи на збільшення прибутків держави за рахунок якісного управління.

Як зауважив голова виконавчого комітету USUBC, директор з глобального розвитку бізнесу та спеціальних проєктів Amsted Rail Company Ерік Люман, американський бізнес зацікавлений в інвестуванні в українську економіку шляхом управління арештованими активами, що виставляються на відкритих конкурсах АРМА.

Однак участь у них представників іноземних компаній часто закінчується невдало через законодавчу норму, яка зобов’язує іноземні компанії мати представництво в Україні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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