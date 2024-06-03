АРМА пропонує допустити іноземних інвесторів до управління арештованим майном

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Ми ініціюємо зміни до законодавства, аби дати можливість іноземним компаніям подавати заявки на участь в наших прозорих конкурсах на обрання управителя арештованим майном», — повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона підкреслила, що відомство зацікавлене в залученні ефективних управлінців для збереження арештованих активів та їх ефективної роботи на збільшення прибутків держави за рахунок якісного управління.

Як зауважив голова виконавчого комітету USUBC, директор з глобального розвитку бізнесу та спеціальних проєктів Amsted Rail Company Ерік Люман, американський бізнес зацікавлений в інвестуванні в українську економіку шляхом управління арештованими активами, що виставляються на відкритих конкурсах АРМА.

Однак участь у них представників іноземних компаній часто закінчується невдало через законодавчу норму, яка зобов’язує іноземні компанії мати представництво в Україні.