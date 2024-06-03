Fin Blogger Award 2024: хто претендує на звання найкращих та як проголосувати

Дослідження останніх років показали, що фінансова грамотність українців перебуває на низькому рівні. Над тим, щоб змінити цю ситуацію, щодня працюють фахівці у сфері фінансів та інвестицій. Блогінг — це також один із напрямків. Тому мета премії Fin Blogger Award — визначити найкращих та заохотити експертів до цієї нелегкої роботи.

Розповідаємо, хто претендує на першість серед блогерів — лідерів думок цьогоріч.

Загалом найкращих обиратимуть у дев’яти номінаціях, які присвячені різним майданчикам та темам про фінанси та інвестиції.

Наприклад, у номінації «Найкращий YouTube-канал про фінанси» на перемогу претендують:

Роман Кошовський — бізнес-аналітик, інвестор-практик, засновник сервісу FIREkit для аналізу статків та інвестицій, канал «Запали цілі»;

Ігор Дишель — IT-project manager з понад 8-річним досвідом у банківській сфері. Веде блог про інвестиції та фінансову грамотність, канал «Wallet Pro».

Володимир Копоть — юрист з нерухомості, CEO Monitor Estate — інвестиції в нерухомість, канал «Monitor.Estate».

Дмитро Карпіловський — інвестор, підприємець, ідеолог та співзасновник спільноти УкрІнвестКлуб, канал «УкрІнвестКлуб».

Новою цьогоріч стала номінація «Найкращий TikTok про інвестиції», в якій за першість поборються:

Снігуренко Анастасія — наставниця з особистих фінансів та інвестицій, інвестує в цінні папери понад 2 роки.

Валерія Лобач/Данило Сливка — платформа входить до топ-40 криптобірж, згідно з рейтингом CoinGecko, і є членом TRUST. Канал про новини ринку, аналітика та все про трейдинг і маржинальну торгівлю.

Катерина Сосніна — інвесторка, фінансова експертка, магістр Bayes Бізнес Школи в Лондоні.

Анастасія Старостіна — підприємиця з 25-річним стажем, консультантка і наставниця з інвестицій та особистих фінансів.

Є також і інші номінації, як от «Найкращий Telegram-канал про інвестиції», «Найкращий експертний інстаблог», «Найкращий фінансовий блог для жінок про інвестиції». Повний їх список, а також перелік усіх учасників можна переглянути за посиланням.

Як віддати голос?

Голосування буде відбуватися на сайті премії до 9 червня. Участь у ньому важлива, адже звичайні користувачі мають змогу оцінити внесок кожного із експертів у підвищення знань українців з тем інвестування та розпоряджання фінансами.

Всі експерти, що подалися на участь, мають великий досвід у своїй сфері. Вони не лише щодня працюють над підвищенням фінансової грамотності українців, а й на прикладах вчать досягати фінансових цілей та фінансової незалежності.

Важливо також і те, що всі номінанти активно просувають саме україномовний контент, формуючи спільноту однодумців в українському сегменті соціальних мереж. Однак зробити внесок у цю важливу справу може кожен охочий. Для цього достатньо віддати голос за свого фаворита.

А для тих, хто забажає особисто познайомитися з експертами та поспілкуватися з ними, є унікальна нагода — офлайн-зустріч у межах премії Fin Blogger Award. Подія відбудеться 12 червня у Києві. До того ж всі ті, хто придбають квитки на цей захід, спрямують свої кошти на облаштування безкоштовного літнього табору з фінансової грамотності для дітей.

Кожен голос надважливий! Не зволікайте та доєднуйтеся до голосування!