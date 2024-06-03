У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на 3 червня: долар не змінився, євро дорожчає в банках та обмінниках
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 2 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,50−41,10 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,70 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,00−41,10, євро — 44,55−44,75 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 40,55−40,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,03−44,06 грн/євро.
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