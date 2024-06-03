ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2,2 млн барелів щодня

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 червня 2024, 10:45

ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2,2 млн барелів щодня

ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року. В організації назвали це «запобіжним» кроком, спрямованим на стабілізацію ринку. Про це пише CNN.

ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Скорочення, вперше погоджені в грудні, повинні були закінчитися в кінці цього місяця. Таке зменшення доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 млн барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках.

Група також оприлюднила свої вимоги щодо виробництва на 2025 рік. Квота на видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів зросла на 300 тис. барелів на добу. Зазначається, що підвищення «буде відбуватися поступово» з січня по вересень 2025 року.

Попри скорочення в ОПЕК+, що еквівалентно приблизно 5,7% світового постачання сирої нафти, і напруженість на Близькому Сході, світові ціни на нафту впали приблизно на 10% після того, як на початку квітня досягли максимуму за п’ять місяців.

Зниження цін частково стало результатом рекордного видобутку нафти в США, який збільшив світову пропозицію, а також занепокоєння щодо слабкого попиту в Китаї — найбільшому у світі імпортері нафти — та інших великих економіках.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство знизило свій прогноз щодо зростання світового попиту на нафту цього року на 140 тис. барелів — на день до 1,1 млн барелів на день, посилаючись на слабкий попит у розвинутих економіках, особливо в Європі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
3 червня 2024, 10:47
#
Раше подигрывают.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Artur2206 и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами