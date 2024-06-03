ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2,2 млн барелів щодня

ОПЕК+ домовилися продовжити добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів сирої нафти на день до 2025 року. В організації назвали це «запобіжним» кроком, спрямованим на стабілізацію ринку. Про це пише CNN.

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Скорочення, вперше погоджені в грудні, повинні були закінчитися в кінці цього місяця. Таке зменшення доповнило раніше узгоджені скорочення на 3,66 млн барелів на день, оголошені у 2022 і 2023 роках.

Група також оприлюднила свої вимоги щодо виробництва на 2025 рік. Квота на видобуток Об'єднаних Арабських Еміратів зросла на 300 тис. барелів на добу. Зазначається, що підвищення «буде відбуватися поступово» з січня по вересень 2025 року.

Попри скорочення в ОПЕК+, що еквівалентно приблизно 5,7% світового постачання сирої нафти, і напруженість на Близькому Сході, світові ціни на нафту впали приблизно на 10% після того, як на початку квітня досягли максимуму за п’ять місяців.

Зниження цін частково стало результатом рекордного видобутку нафти в США, який збільшив світову пропозицію, а також занепокоєння щодо слабкого попиту в Китаї — найбільшому у світі імпортері нафти — та інших великих економіках.

У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство знизило свій прогноз щодо зростання світового попиту на нафту цього року на 140 тис. барелів — на день до 1,1 млн барелів на день, посилаючись на слабкий попит у розвинутих економіках, особливо в Європі.