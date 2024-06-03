Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 511 130 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 червня 2024, 8:13
Втрати ворога за 2 червня: 1 270 російських окупантів, 14 танків та 40 БПЛА
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Втрати ворога
- особового складу — близько 511130 (+1270) осіб,
- танків — 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 15002 (+22) од,
- артилерійських систем — 13280 (+47) од,
- РСЗВ — 1090 (+1) од,
- засоби ППО — 824 (+3) од,
- літаків — 357 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40),
- крилаті ракети — 2268 (+0),
- кораблі /катери — 27 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од,
- спеціальна техніка — 2199 (+4)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі