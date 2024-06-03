Незважаючи на відновлення у квітні, за травень продажі невзаємозамінних токенів впали на 54%, до $630 млн. Про це свідчать дані CryptoSlam, пише Forklog.
Обсяг торгів NFT у травні впав на 56%
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Падіння продажу
Динаміка торгів NFT за травень Дані: CryptoSlam
Провідні платформи, включаючи мережі біткоїна, Ethereum та Solana, продемонстрували зниження динаміки.
Топ-10 блокчейнів за обсягом продажів NFT. Дані: CryptoSlam
Обсяг торгів незамінними токенами в екосистемі першої криптовалюти за 30 днів досяг $185 млн, що є зниженням на 71%.
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Динаміка Ethereum та Solana у секторі знизилася на 55% та 47% відповідно.
При цьому на четверте місце вирвалося L2-рішення Blast, де продаж NFT досяг $55 млн. Оскільки NFT-маркетплейси в екосистемі запустили не так давно, її приріст в сегменті за місяць склав 2582%.
Позитивні результати показала мережа Immutable, збільшивши обсяг торгів на 23% до $31 млн.
З топ-10 колекцій найбільше постраждали Mad Lads (-44%) на базі Solana, а також CryptoPunks (-41%) та Bored Ape Yacht Club (-50%) у Ethereum.
Топ-10 колекцій NFT за обсягом продажу. Дані: CryptoSlam
У напрямку лідирують «некатегоризовані Ordinals» з показником $73 млн, незважаючи на зниження на 68%. За ними слідує нова колекція Fantasy Top на Blast.
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При цьому кількість покупців (69656) і продавців (64196) за місяць скоротилася незначно — на 6% і 7%.
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